Serata sull'area 'Esselunga', i dipendenti del nuovo Crai: "Tenere conto delle esigenze di noi lavoratori"

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare all'assemblea pubblica che si terrà giovedì sera alle ore 20.30 nel Salone Comunale per discutere dell'impatto dell'ennesima mega struttura commerciale a Forlì”: a mandare l'invito a presenziare alla serata relativa alla variante urbanistica che permetterà l'insediamento di Esselunga in un'area tra via Bertini, via Balzella e via Correcchio, sono – in una lettera - i dipendenti del supermercato Crai di via Balzella.

Spiegano nella missiva pubblica: “Siamo lavoratrici e lavoratori che da anni lavoriamo in quel punto vendita che ha visto nell'ultimo anno il travagliato passaggio da Auchan a Margherita Distribuzione per passare dal 29 giugno al marchio Crai. Già provati fisicamente e psicologicamente per tutte le tensioni e preoccupazioni passate in questo ultimo anno, a causa del rischio concreto di rimanere senza lavoro e senza più nessuna prospettiva , l'arrivo di un marchio come Crai ci aveva dato un po' di sollievo. Tranquillità che è durata poco, fino a quando abbiamo appreso che era intenzione dell'amministrazione comunale forlivese di autorizzare l'ampliamento delle metrature (previste in un già discutibile progetto precedente) per dare la possibilità di costruire una nuova mega struttura in un'area già satura di esercizi commerciali”.

Ed ancora: “Ci permettiamo di criticare questa scelta che non ha nessuna valida giustificazione né economica, né sociale. Anzi, gli impatti negativi su lavoro e sul traffico saranno pesantissimi. Ci rammarica sapere che non si sia pensato né a noi, né ai tanti lavoratori della zona e del territorio che con l'arrivo dell'ennesima megastruttura vedranno a rischio il proprio posto di lavoro”.