Serate "De Caplét" alla Festa Artusiana: 1.600 euro donati all'Hospice

Ancora un successo per le Serate De Caplèt presso la Festa Artusiana a Forlimpopoli: l’iniziativa è stata promossa dai volontari del Circolo Arci di Villa Rotta, che nelle serate del 5 e 6 agosto scorso, hanno allestito un gazebo nella centrale piazza Garibaldi, dove hanno preparato gustosi cappelletti al ragù. Grazie alle tantissime persone che hanno degustato questo piatto tipico della tradizione gastronomica romagnola sono stati donati all’associazione Amici dell’Hospice ben 1.600 euro.

L’impegno solidale a favore degli Hospice del territorio da parte del Circolo ArcI di Villa Rotta rappresenta oramai una storia consolidata nel tempo: i volontari del paese, infatti, hanno organizzato ben 13 edizioni di “Villa Rotta in festa”, un evento benefico con cena tipica e musica dal vivo e 4 edizioni delle Serate de’ Caplet, grazie alle quale sono stati donati agli Amici dell’Hospice complessivamente circa 36.600 euro.

“L’iniziativa - spiega Aureliano Ronchi del Circolo Arci di Villa Rotta - è stata resa possibile non solo grazie all’impegno diretto di 10 volontari del nostro Circolo, che hanno gestito lo stand in piazza Garibaldi a Forlimpopoli, ma anche per la generosità dei volontari di Borgo Sisa e Villafranca (organizzatori delle rispettive Feste dell’Unità), che hanno realizzato i cappelletti nei giorni precedenti. Da quest’anno, poi, ci hanno dato una mano anche 8 volontari dell’Associazione Amici dell’Hospice, che sono stati preziosissimi per gestire il servizio ai tavoli. A tutti desidero esprimere in sentito ringraziamento”.

"Desideriamo anche noi esprimere un grazie infinito - affermano Alvaro Agasisti e Marco Maltoni, rispettivamente presidente e responsabile scientifico dell'associazione Amici dell’Hospice - agli amici di Villa Rotta, che da tanti anni sono al nostro fianco con entusiasmo e passione, sostenendo le attività in cure palliative all'interno degli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola e nell’assistenza domiciliare, a favore delle persone con patologie inguaribili. Anche il contributo ricevuto quest’anno contribuirà a rendere sempre più efficace e puntuale il servizio che la nostra associazione, da quasi 20 anni, garantisce ad integrazione di quello offerto dall’AUSL Romagna”.