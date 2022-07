Nuotare sotto le stelle: tre serate alla piscina comunale con concerti, acquagym, animazione e food truck

Serate alle piscina comunale di Forlì. Nelle giornate di venerdì 1, giovedì 14 e giovedì 28 luglio la Piscina Comunale rimarrà aperta fino alle 23.00 dando la possibilità di nuotare sotto le stelle. Durante le serate oltre all'utenza libera aperta a tutti, pool party, concerti, acquagym, animazione e food truck, un modo diverso per passare le torride serate estive in centro città tra un bagno rinfrescante e un'apericena. La Piscina Comunale di via Turati é aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 21.00 con le sue vasche esterne 50 metri, 25 metri e vasca piccola oltre la zona solarium e l'area ristoro-bar.