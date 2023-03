Serie di frane dopo il maltempo: si lavora per liberare la "Spinello-Bucchio"

Nei giorni scorsi il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, ha firmato un'ordinanza per la chiusura della strada vicinale ad uso pubblico "Spinello-Bucchio" a causa di alcuni eventi franosi. “Parliamo di una strada che molti non conoscono neppure, ma che è indispensabile per chi vive e chi lavora in immobili e aree lì presenti - spiega il primo cittadino-. Mercoledì, in accordo con il comune di Santa Sofia, il Consorzio di Bonifica della Romagna è intervenuto liberando la strada da massi e materiale caduto nei giorni scorsi. Ora rimane da ripristinare la percorribilità in un altro punto che ha visto un cedimento verso valle e il restringimento della carreggiata.

Ringrazio il personale del comune di Santa Sofia e del consorzio di bonifica per la sollecitudine e l'impegno che stanno dimostrando per garantire l'utilizzo di una piccola arteria ma di vitale importanza per chi, come dicevo inizialmente, vive e opera in quella parte di territorio”.