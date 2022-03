Scuola agraria, la serra per gli studenti prende forma: come procedono i lavori

Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della serra agricola a Roncadello, la struttura che il Comune di Forlì metterà a disposizione dell’Istituto Professionale “Ruffilli” a indirizzo Agrario per l’avvio delle attività sperimentali e pratiche che affiancheranno la didattica. "La serra - ricordano il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Paola Casara - servirà anche per lo svolgimento di attività extrascolastiche in sinergia con il quartiere di Roncadello e associazioni operanti nel campo dell’agricoltura, ed eventualmente di altri istituti scolastici".

Secondo il progetto redatto dal Servizio Edifici Pubblici del Comune di Forlì, la serra agricola-sperimentale, in struttura metallica leggera e doppio film plastico trasparente, avrà una superficie di ben 640 metri quadrati (dimensioni 12,80 x 50 metri, con altezza in gronda di 4 metri), comprendenti un ampio spazio di oltre 500 metri quadrati dedicato alle attività pratiche e alle coltivazioni, dove i ragazzi potranno dedicarsi alle tecniche di orticoltura e floricoltura, uno spazio per attività sperimentali su banco di circa 100 metri quadrati, servizi igienici e deposito.

Sarà un ambiente riscaldato e predisposto per l’impiego delle attrezzature e delle tecniche normalmente utilizzate nelle aziende che operano in campo agricolo: coltura su bancali riscaldati, lampade di crescita e fioritura, ombreggiamento, sistema di irrigazione. All’esterno, su un’area di complessivi 2mila metri quadrati, vi sarà la possibilità di realizzare un orto e un pomario, e sperimentare la vivaistica ornamentale.