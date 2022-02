Serve la Polizia per sedare la lite in famiglia: lei reagisce con morsi e calci agli agenti

La Polizia di Stato ha denunciato una 40enne forlivese con le accuse di "resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale", nonché "rifiuto di fornire le proprie generalità", al termine di un concitato intervento svolto al domicilio dove la stessa aveva dato in escandescenza nei confronti dei familiari. In particolare, era giunta segnalazione al numero d'emergenza unico 112 di una accesa lite famigliare che richiedeva l’intervento di una pattuglia.

All’arrivo degli agenti, la donna ha rivolto verso di loro le sue ire, colpendoli con calci e morsi fintanto che non è stata immobilizzata e poi trasportata al pronto soccorso con una ambulanza, poiché non si riusciva a calmare il suo stato di agitazione. Gli agenti intervenuti sono stati pure loro refertati al pronto soccorso, e giudicati guaribili in 5 e 12 giorni in conseguenza dei danni fisici conseguenti all’intervento.

LITE IN FAMIGLIA - Arriva la Polizia: agenti presi a morsi

