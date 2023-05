Servizi anti-sciacallaggio della Polizia, fermati due sospetti in viale Bologna: sono noti per furti e truffe

Proseguono i controlli anti-sciacallaggio della Polizia di Stato di Forlì. Mercoledì sera il questore Lucio Aprile ha firmato due fogli di via dal comune di Forlì nei confronti di altrettante persone, intercettate da una delle tante pattuglie della Polizia di Stato che, congiuntamente a quelle delle altre forze di polizia, stanno capillarmente controllando le zone colpite dall’alluvione. Gli agenti hanno notato a metà pomeriggio un furgone che procedeva lentamente nell’area di viale Bologna ed effettuava brevi soste nei pressi di case ed esercizi commerciali, intuendo che potesse trattarsi di una manovra volta a individuare edifici accessibili e impresidiati.

Una volta fermato il furgone, a bordo è stata riscontrata la presenza di un uomo e una donna, di origine bosniaca ed entrambi 56enni, insieme a un minorenne, tutti residenti nel faentino. I due 56enni hanno alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furto, ricettazione e truffa. I tre sono stati portati in Questura e dopo la loro identificazione nei confronti dei due maggiorenni è stato firmato il provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Forlì per 3 anni.

I servizi di prevenzione per il contrasto ai reati predatori proseguiranno anche nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità. A tutti i cittadini la Questura raccomanda "di segnalare al numero unico di emergenza 112 ogni persona o situazione sospetta, per consentirne la verifica e scongiurare tentativi di furto ai danni delle tante persone già in grave difficoltà per le conseguenze degli eventi alluvionali".