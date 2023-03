Una mobilità sempre più a misura di famiglia, seggiolini per il bike sharing. E anche Bologna sposa il modello Forlì

Dopo aver lavorato alla definizione degli stalli rosa, che a primavera diventeranno realtà, tra gli interventi allo studio di Forlì Mobilità Integrata, società multiservizi per Forlì e il territorio, vi è quello dell’introduzione in alcuni mezzi del bike sharing (le bici comunali in prestito gratuito) di seggiolini, in modo che l’utilizzo del servizio non sia precluso a chi si trovi a passeggio con i propri bambini. La proposta è stata condivisa con l’amministrazione comunale di Forlì e in particolare con l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta. A presentare pubblicamente l’idea, per una mobilità sempre più a misura di famiglia, è stato ad inizio dicembre 2022 l’amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno.

La proposta non è passata inosservata a Bologna. Nel Consiglio Comunale della città felsinea, a Palazzo d’Accursio, è stato presentato un Ordine del giorno in una delle ultime sedute del 2022, nell’ambito della discussione sul bilancio. "Nel Comune di Forlì è stata avanzata l’interessante proposta di introdurre per alcuni mezzi del bike sharing dei seggiolini, in modo che l’utilizzo del servizio non sia precluso a chi sia a passeggio con i propri figli", si legge nel documento proposto dai banchi della minoranza.

Nell’Ordine del giorno si chiede quindi di implementare il servizio sotto le due Torri in via sperimentale con l’aggiunta di bici con seggiolino ai mezzi utilizzabili. L’approvazione dell’ordine del giorno è avvenuta all’unanimità. "A Forlì, in condivisione e accordo con il Comune - afferma Bongiorno - come Fmi stiamo lavorando affinché si concretizzi presto questa ulteriore misura in favore delle famiglie con figli piccoli".