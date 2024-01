Servizio civile, Aics partecipa con il progetto "Sport&Donna": tre posti disponibili

C’è tempo fino al 15 febbraio alle 14 per presentare la domanda per iscriversi al Bando del Servizio Civile Universale 2024-25. Tra i progetti anche “Sport&Donna” al Comitato Provinciale Aics Forlì-Cesena. Un’esperienza formativa per tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni che abbiano voglia di mettersi in gioco in un progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva femminile di base.

Gli operatori volontari infatti durante i 12 mesi di attività saranno impegnati nel promuovere la cultura dello sport tra le cittadine della nostra provincia, diffondere sensibilizzazione e maggiore partecipazione alle iniziative sportive, attraverso l’organizzazione di eventi e specifiche iniziative. Ai volontari inoltre sarà riconosciuto un rimborso spesa mensile di 507,30 euro a fronte di un impegno di 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi.

Per iscriversi basta presentare la domanda sul portale online della Politiche Giovanili, con lo Spid, andando nella sezione dedicata e selezionando il progetto “Sport&Donna” dell’Aics Forlì-Cesena. A seguito della domanda verrà analizzato il curriculum del candidato secondo i punteggi predefiniti e consultabili online sul sito di Aics. La graduatoria sarà poi stilata dopo un colloquio in presenza sulle tematiche del progetto e sulla storia di quelli che furono gli obiettori di coscienza, oggi operatori del Servizio Civile. Al Comitato Provinciale Aics sono tre i posti disponibili.