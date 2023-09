Servizio civile al via anche nella sede dellUgl Romagna: "Un’occasione di crescita"

A partire da martedì, nella sede centrale di Forlì, dell'Ugl Romagna, si attiverà il progetto di Servizio civile universale volontario come da bando 2023: “Cittadini consapevoli” e in accordo con Eiset Ugl ed Opes, secondo i dettami dell'apposito bando nazionale del Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri. Due giovani ragazze - da martedì e per dodici mesi – entreranno in servizio retribuito a livello statale, per cinque ore giornaliere, per un totale di 25 ore settimanali, da lunedì a venerdì, orario di ufficio.

“Sarà per loro un’occasione di crescita e di inserimento nel campo del sociale con opportunità di formazione sulle tematiche progettuali e orientamento al lavoro, nonché di conoscenza della nostra realtà sindacale che opera ogni giorno anche per la società - commenta Filippo Lo Giudice, segretario territoriale Ugl Romagna -. Ai giovani che svolgeranno il Servizio civile nella nostra Unione territoriale offriremo la possibilità di iniziare una nuova avventura umana e sociale e potranno concorrere all’analisi dei bisogni dei lavoratori e dei cittadini, attraverso nuovi sistemi di ascolto e supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche quotidiane e nel rapporto con gli enti".