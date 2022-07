Servizio Civile Regionale, la scadenza dell'avviso pubblico prorogata al 17 luglio

È stata prorogata alle ore 23.59 del 17 febbraio 2022 la possibilità di partecipazione al Servizio Civile Regionale. “Il Servizio Civile - precisa la presidente del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena, Paola Casara – è una opportunità unica per impegnarsi a servizio del bene comune e al tempo stesso per accrescere le proprie competenze, tecniche e trasversali”

. Per il territorio provinciale i posti a Bando sono 50 suddivisi in cinque progetti che coinvolgono gli enti: ARCI Servizio Civile Cesena, Consorzio di Solidarietà Sociale, Coop. Soc. L’Accoglienza, VolontaRomagna, Fondazione del Sacro Cuore, Coop. Soc. Amici di Gigi, ANFFAS Forlì, San Martino APS, Il Pellicano, Homo Viator, Fondazione ENAIP, FISM – Federazione Italiana Scuole Materne, Comuni di Forlì, Savignano sul Rubicone, Sarsina, San Mauro Pascoli e Verghereto. Cinque le aree di intervento che è possibile scegliere: educazione e promozione ai diritti del cittadino, attività di tutoraggio scolastico, animazione culturale verso minori, cura e conservazione biblioteche e assistenza disabili. I progetti hanno durata variabile dai 9 agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 444,30 euro). Per scaricare il Bando, la domanda di partecipazione e visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito "www.serviziocivilefc.it/bandi/".

Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena (telefono 340.9623056 – 351.9313232); e-mail “copresc@serviziocivilefc.it", web "www.serviziocivilefc.it" Facebook/Instagram "Servizio Civile Forlì – Cesena– Coordinamento Provinciale".