Servizio civile, "Dam una Man 2.020": la Croce Rossa di Forlì cerca 10 volontari

Quest’anno è possibile fare il Servizio Civile anche in Croce Rossa a Forlì e vivere una esperienza unica di volontariato nella più grande associazione umanitaria del mondo. Il comitato mercuriale infatti ha attivato il progetto "Dam una Man 2.020 " rivolto a dieci ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni che desiderano svolgere servizio di assistenza sanitaria sulle ambulanze dell'associazione.

Il progetto dura un anno e prevede oltre alla formazione necessaria, un rimborso spese mensile. Gli interessati dovranno presentare la domanda, accedendo con lo Spid alla piattaforma "Domande on Line" all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14 di lunedì 15 febbraio. Per ulteriori informazioni: forli@cri.it oppure 320-8593696 o consultando il sito www.cri.it/serviziocivile