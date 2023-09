Servizio Civile Digitale, opportunità per i giovani anche a Bertinoro: come presentare la domanda

Il comune di Bertinoro cerca una volontario per attivare il progetto di assistenza digitale, promosso dal comune di Forlì, entro la fine dell'anno". Argomenta Raffaele Trombini, assessore alle Politiche Giovanili: "E' un'occasione per i giovani tra i 18 e i 28 anni di svolgere un anno di servizio civile a supporto della comunità: il volontario diventa assistente digitale per ridurre il digital divide per anziani e per tutti coloro che hanno difficoltà di accesso ai sistemi informatici del Comune per prenotazioni o invio documenti".

"Contiamo di svolgere i colloqui di selezione entro novembre per attivare il servizio entro dicembre - continua Trombini -. Il volontario riceverà un compenso di 507,30 euro mensili per 25 ore settimanali. Invito le ragazze e i ragazzi del nostro territorio a candidarsi per questa esperienza che avrà sicuramente un impatto positivo sulla collettività". Il 28 settembre alle 14 scade il bando per il Servizio Civile Digitale.

La domanda deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Maggiori informazioni sul sito del comune di Bertinoro www.comune.bertinoro.fc.it e sul portale: https://informagiovani.comune.forli.fc.it/servizio-civile/servizio-civile-digitale/