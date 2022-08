Servizio Civile Digitale: il Comune di Forlì cerca giovani aspiranti volontari

Appena pochi giorni dopo la chiusura del bando di servizio civile regionale, il Comune di Forlì torna alla ricerca di aspiranti operatori volontari di servizio civile “speciali”. Infatti la novità è quella del servizio civile digitale, un ambito di intervento nuovo per il nostro territorio e che darà modo ai giovani di partecipare al processo di digitalizzazione del nostro paese. “Sono molto felice e soddisfatta – sottolinea l'assessore Paola Casara, presidente del Co.Pr.E.S.C di Forlì Cesena – che i volontari del servizio civile possano essere coinvolti in questo percorso, che ha l'obiettivo di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini. I due progetti del Comune di Forlì mirano a favorire la massima accessibilità e fruizione delle innovazioni tecnologiche. Credo che questo aspetto trasformi questa esperienza e permette allo stesso Comune di Forlì di valorizzare le competenze delle ragazze e dei ragazzi che svolgeranno servizio civile digitale".

“All’aspirante operatore volontario si chiederà di effettuare attività di facilitazione digitale - precisa Tomei Alessio, coordinatore della formazione e promozione del servizio civile in provincia - inserendosi in un gruppo di lavoro consolidato, sviluppando e mettendo così a frutto competenze digitali, native nei giovani, ma anche competenze trasversali quali problem solving, empatia, capacità di comunicare efficacemente, capacità di gestire i conflitti. Una esperienza di cittadinanza attiva che parte proprio dalle competenze dei giovani, fatta per loro ma utile a tutti". Fino al 30 settembre sarà possibile presentare domanda di partecipazione per uno dei 12 posti a disposizione. Maggiori informazioni sul sito del Coordinamento Provinciale www.serviziocivilefc.it e sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it .