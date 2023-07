Servizio Civile Digitale, l'opportunità per i giovani. Casara: "Sfida importante per contribuire alla trasformazione digitale delle nostre città"

L'assessora Paola Casara del Comune di Forlì, presidente del Coordinamento Provinciale degli enti di Servizio Civile della provincia, ha recentemente annunciato il lancio del bando di Servizio Civile Digitale, offrendo ai giovani la possibilità di partecipare attivamente, entro al 28 settembre, alla trasformazione digitale della città. Questo programma offre un'opportunità unica per i giovani cittadini di mettere a frutto le loro competenze digitali a servizio della comunità. Con l'obiettivo di promuovere l'inclusione digitale e fornire assistenza nelle sfide legate al mondo digitale, il Comune di Forlì ha sviluppato diverse iniziative che si concentrano sull'educazione e l'assistenza nella sfera digitale. Grazie al bando di Servizio Civile Digitale, i giovani potranno contribuire attivamente a questi progetti, aiutando la comunità a svilupparsi in modo più inclusivo e resiliente.

Casara ha espresso entusiasmo riguardo al bando, sottolineando l'importanza di coinvolgere i giovani nella costruzione di una società digitale equa ed efficiente: "Il Servizio Civile Digitale rappresenta una grande opportunità per i giovani di Forlì e non solo, di mettere in pratica le proprie competenze digitali e contribuire in modo significativo alla trasformazione della nostra città. Il loro impegno nel favorire l'accesso alle tecnologie e nell'educare i cittadini all'utilizzo responsabile del digitale sarà un fattore chiave per il nostro sviluppo. Sono fiduciosa che, insieme, possiamo creare un futuro digitale sostenibile per tutti. Attualmente sono attivi volontari del bando precedente e svolgono un servizio prezioso e serio. A loro va la mia gratitudine, personale e istituzionale".

Erica Maltoni e Salvatore Caushsono due giovani che attualmente svolgono servizio civile digitale presso il Comune di Forlì. "Con il servizio civile digitale ho avuto l'opportunità di mettere le mie competenze digitali al servizio delle persone che sono meno abituate a usare le tecnologie rispetto a noi giovani - condivide Erica -. Quando spiego agli utenti, per fare un esempio, come si usa lo spid, all'inizio vedo spesso grande perplessità. La soddisfazione più grande è vederli uscire da quell'ufficio contenti di aver imparato qualcosa di nuovo che gli sarà utile nella vita di tutti i giorni". "Il servizio civile digitale mi ha dato l'opportunità di sperimentare le dinamiche di un luogo di lavoro e vivere una cittadinanza attiva e cosciente. Abbiamo aiutato le categorie più escluse a livello digitale, aumentando la loro dimestichezza con strumenti sempre più fondamentali nella vita di tutti i giorni. - aggiunge Salvatore -. Il riscontro positivo alla fine dei corsi è stato rincuorante, i partecipanti erano felici di avere finalmente qualcuno che li affiancasse con garbo e competenza".

I giovani selezionati avranno l'opportunità di collaborare con esperti del settore e acquisire competenze pratiche nel campo digitale. Inoltre, il Servizio Civile Digitale rappresenta un'esperienza formativa e di crescita personale, contribuendo al bagaglio di conoscenze e competenze dei partecipanti. I progetti disponibili presso gli enti del Coordinamento Provinciale, nella provincia di Forlì Cesena, sono "Assistenza Digitale ai Servizi Online", con nove posti disponibili nei Comuni di Forlì e del Comprensorio Forlivese (incluse Bertinoro, Forlì, Civitella di Romagna e Forlimpopoli); Educazione Digitale a Forlì 2023, con quattro posti disponibili nel Comune di Forlì; Quadrilatero Digitale: Educazione per tutti, promosso da Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane, con un posto disponibile; Triangolo Digitale: Assistenza per tutti, promosso da Confcooperative, con un posto disponibile. Per conoscere tutti i progetti in provincia e per presentare la candidatura, si prega di consultare il sito web del Dipartimento, scelgoilserviziocivile.gov.it o di contattare gli uffici del Coordinamento al 340 9623056.