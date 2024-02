Servizio civile, l'opportunità per i giovani: Confcooperative lancia il programma "Romagna mia"

Stanno arrivando in questi giorni numerose richieste di adesione al programma di Servizio Civile Universale "Romagna mia" promosso da Confcooperative Romagna in co-progettazione con Consorzio di Solidarietà Sociale, Solco Civitas, Unione della Romagna Faentina e VolontaRomagna. Il programma prevede l’inserimento di 95 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, in enti e cooperative sociali del territorio. I progetti complessivi, ricompresi all’interno del programma, sono 8 e i territori interessati coprono tutte e tre le province romagnole (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) e il circondario imolese. Ai volontari verrà offerto un anno di esperienza formativa retribuita: 507,30 euro al mese per 25 ore alla settimana. I progetti presentati riguardano l’assistenza alle persone anziane, disabili e in stato di fragilità, l’agricoltura sociale e i servizi educativi per l’infanzia.

"Siamo molto soddisfatti di aver messo in campo un progetto così articolato e in rete con numerosi enti del territorio - sottolinea Simone Righi, responsabile del Servizio Civile Universale per Confcooperative Romagna -. Ogni anno presentiamo programmi sempre più importanti e i giovani che vi partecipano affrontano l’esperienza con entusiasmo e, spesso, rimanendo collegati o lavorando poi per gli enti e le cooperative in cui svolgono l’esperienza. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi perché le cooperative sociali coinvolte nella progettazione sono 24 e sono diffuse nell’areale romagnolo e imolese".

Per inviare la domanda di partecipazione al bando di selezione c’è tempo fino al 15 febbraio alle ore 14. Per saperne di più è possibile consultare serviziocivile.coop (programma Confcooperative Romagna) e Simone Righi (area Ravenna-Rimini) 0544 37171, righi.s@confcooperative.it; Antonella Alberti (area Forlì-Cesena) 0543 28383, youth@cssforli.it; Daniela Stagni (Imola) 0542 1941100, dstagni@solcocivitas.it. È già possibile candidarsi al bando sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it/