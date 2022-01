Servizio civile, la Croce Rossa cerca volontari. L'esperienza di Silvia: "Una grande famiglia"

Fino a alle 14 di mercoledì è possibile candidarsi ad uno dei due progetti di Servizio Civile in Croce Rossa a Forlì, per un totale di 14 posti a disposizione. Il primo progetto è orientato sulle attività sanitarie e di tutela della salute mentre il secondo progetto prevede un impegno nell'area sociale. Possono presentare domanda i giovani tra 18 e 28 anni di età. Ai giovani selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Per candidarsi occorre andare sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it e dopo aver letto interamente il bando, compilare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma Dol a cui puoi accedere generando delle credenziali o direttamente tramite lo Spid entro e non oltre mercoledì pomeriggio alle 14. Verrà richiesto di scegliere per quale progetto aderire. Codice Ente (Croce Rossa): SU00224 Codice Progetto Servizio Sanitario: PTCSU0022421013041NMTX Codice Progetto Area Sociale: PTCSU0022421013045NMTX.

"Ho colto questa opportunità subito dopo la Laurea - afferma Silvia, 24 anni e Volontaria del Servizio Civile sulle ambulanze della Cri - ed è una esperienza indimenticabile sia dal punto di vista esperienziale sia dal punto di vista umano, si incontrano persone in difficoltà e talvolta è sufficiente un sorriso per migliorare loro la giornata. In Croce Rossa mi sono trovata molto bene, è un ambiente accogliente, come una grande famiglia".