Servizio civile, la Fraternità di Misericordia di Rocca San Casciano cerca quattro giovani

La Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano cerca quattro giovani per il Servizio Civile, per il Progetto “Fai la tua scelta” con una durata di dodici mesi. Le domande possono essere presentate fino a giovedì 10 febbraio e per avere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la Fraternita di Misericordia di Rocca, telefonando al numero 0543950043 o scrivendo una mail (miserocca69@libero.it). Coloro che parteciperanno al Progetto, per il servizio svolto riceveranno l’importo mensile di 444,30 euro.

"Per un giovane è davvero una bella opportunità di crescita, attraverso la quale sperimentare quanto sia gratificante aiutare gli altri - sono le parole dela governatrice della Misericordia di Rocca, Maria Grazie Romagnoli -. E lo è ancora di più, poiché si diventa amici con gli altri volontari assieme ai quali si opera". Nello specifico del Progetto di Servizio Civile, Romagnoli spiega che si tratta di "un percorso che prevede assistenza a persone anziane e bisognose in paese, in vari modi tra cui quello di accompagnarle alle visite mediche o alle sedute di dialisi, e in caso di necessità portando anche la spesa alimentare a domicilio".

"Ma a volte può esservi anche solo una telefonata o una visita per sincerarsi che vada tutto bene e per fare in modo che nessuno si senta solo, soprattutto nel momento del bisogno - aggiunge -. Negli ultimi dodici mesi hanno fatto questa positiva esperienza del Servizio Civile quattro ragazze di Rocca che si sono fatte apprezzare per serietà ed impegno: Daria Briccolani, Monica Cavaccini, Sara Cavaccini, Letizia Valtancoli”. La governatrice della Fraternita di Misericordia di Rocca lancia quindi un appello: "Giovani fatevi avanti per il Servizio Civile in Misericordia, non ve ne pentirete". A Rocca San Casciano, la Fraternita di Misericordia, fondata nel 1969 da don Luigi Maretti, è vicino ai bisogni della gente da oltre cinquant’anni.