Servizio Civile Regionale per 50 giovani, aperto il bando: domande entro il 13 luglio

E’ possibile presentare la domanda entro il 13 luglio. E' ufficialmente aperto il bando di Servizio Civile Regionale per 50 giovani. Sonoinque le aree di intervento che è possibile scegliere: educazione e promozione ai diritti del cittadino, attività di tutoraggio scolastico, animazione culturale verso minori, cura e conservazione biblioteche e assistenza disabili. L’avviso di selezione pubblica per la partecipazione ai progetti di “Servizio Civile Regionale” prevede la selezione di 50 giovani dai 18 ai 29 anni, da impiegare in progetti da realizzarsi in ambito territoriale.

"Il Servizio Civile - spiega la Presidente del Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile della Provincia di Forlì-Cesena e assessore alla Politiche Educative del Comune di Forlì Paola Casara - è un’occasione unica per dedicare il proprio tempo al servizio del territorio e della comunità e allo stesso tempo acquisire consapevolezza e competenze fondamentali per il proprio futuro personale e lavorativo”.

Nel territorio provinciale i giovani potranno scegliere uno dei cinque co progetti disponibili che coinvolgono: Arci Servizio Civile Cesena, Consorzio di Solidarietà Sociale, Coop. Soc. L’Accoglienza, VolontaRomagna, Fondazione del Sacro Cuore, Coop. Soc. Amici di Gigi, Anffas Forlì, San Martino Aps, Il Pellicano, Homo Viator, Fondazione Enaip, Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, Comuni di Forlì, Savignano sul Rubicone, Sarsina, San Mauro Pascoli e Verghereto.

I progetti hanno durata variabile dai 9 agli 11 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore (con rimborso mensile di 444,30 euro). Per scaricare il Bando, la domanda di partecipazione e visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili collegarsi al sito "www.serviziocivilefc.it/bandi/". Per informazioni è possibile contattare il Co.Pr.E.S.C. di Forlì-Cesena (telefono 0543.714588 – 340.9623056 – 351.9313232); e-mail “copresc@serviziocivilefc.it", web "www.serviziocivilefc.it" Facebook/Instagram "Servizio Civile Forlì – Cesena– Coordinamento Provinciale".