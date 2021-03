Servizio civile, tante candidature: "Raccolto l'entusiasmo dei giovani. Vogliono darsi da fare"

Bilancio positivo per il bando 2020/21, oltre 450 le candidature ricevute, segno della richiesta di attenzione e desiderio di mettersi in gioco dei giovani

È scaduto il 17 febbraio 2021 il termine per candidarsi ad uno dei 55.793 posti di servizio civile universale. Il Bando, uscito a dicembre 2020, vede 125.286 giovani candidati, un dato in aumento rispetto agli 85.552 del 2019 e ai 120.000 del 2018. Un dato importante è che dal bando 2019 le domande possono essere presentate solo online, sulla piattaforma "dol" (domanda on line) con l’accesso tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

"Nel nostro territorio - specifica Martina Schiavo, responsabile del Coordinamento provinciale enti di servizio civile di Forlì-Cesena - su 336 posti a disposizione, sono pervenute ben 489 domande. Numeri importanti - le domande sono maggiori dei posti disponibili - che dimostrano una grande necessità dei giovani di inserirsi in progetti utili a migliorare il contesto sociale in cui vivono".

"I giovani, durante tutto il periodo di apertura del bando, hanno chiesto informazioni e sono stati aiutati nell’individuare il progetto adatto a loro, oltre che accompagnati in tutti i momenti della compilazione e della presentazione della domanda dagli operatori del Coordinamento Provinciale - sottolinea la presidente, Paola Casara -. Abbiamo investito tanto nella promozione sui nuovi canali, social media soprattutto, ma anche attraverso la radio e metodi tradizionali, a mezzo stampa".

"Vogliamo raggiungere i giovani lì dove sono, oltre che sensibilizzare la cittadinanza su questa esperienza importante per la collettività - prosegue Casara -. Il servizio civile universale ancora una volta raccoglie l’entusiasmo dei giovani, il loro desiderio di darsi da fare e costruire un Paese più giusto, inclusivo e resiliente”.

"È una grande occasione per noi ragazzi - condivide Stefano, volontario che ha appena terminato il suo anno di Servizio Civile presso un ente di Longiano -. Questa esperienza sicuramente ti avvicina al mondo del lavoro e ti permette di vivere una esperienza unica, formativa ma anche di crescita personale. Quest’anno per me ha significato una ripartenza: ho ripreso gli studi, ho avuto modo di sperimentarmi nel settore educativo insieme a professionisti, dai quali ho potuto imparare tanto e a cui sono molto riconoscente. Ai nuovi volontari in servizio civile consiglio di viversi questa esperienza con leggerezza ma soprattutto con determinazione".