Servizio civile, "un'occasione di crescita personale": 43 progetti per 366 posti

C'è tempo fino alle 14 del 15 febbraio per partecipare al "Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero". " Il Servizio Civile - ricorda il presidente del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena, Paola Casara - è un'esperienza di solidarietà ed occasione di crescita personale, oltre che di partecipazione attiva. I progetti di servizio civile prevedono la realizzazione di azioni di inclusione sociale e di coinvolgimento dei giovani in interventi sociali e culturali progettati da enti pubblici e privati".

Per il territorio della provincia di Forlì-Cesena sono disponibili 366 posti, per un totale di 43 progetti, e coinvolgeranno i giovani in diversi settori: assistenza, educazione e promozione culturale e patrimonio ambientale. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol occorre essere in possesso delle credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tutte le informazioni all’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per scaricare il bando e visionare le schede riassuntive dei progetti disponibili nel territorio di Forlì-Cesena collegarsi al sito www.serviziocivilefc.it.

Per informazioni è possibile contattare il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Forlì-Cesena (Piazza G.B. Morgagni, 2 – uff. 6D – Forlì. Tel 0543/714588 – 340 9623056 – 351.9313232; e-mail copresc@serviziocivilefc.it; pagina web: www.serviziocivilefc.it; Facebook: Servizio Civile Forlì- Cesena – Coordinamento Provinciale; Instagram servizio_civile_forli_cesena).