Servizio Civile, un'opportunità a Forlì anche con la Comunità Papa Giovanni XXIII

Sono cinque i posti che la Comunità Papa Giovanni 23esimo mette a disposizione per i giovani che aderiranno al Servizio Civile. tratta di un bando pubblico, un’opportunità formativa e di crescita a cui può candidarsi chi ha tra i 18 ed i 28 anni, iscrivendosi entro il 15 febbraio. Scegliendo uno dei 2 progetti disponibili i giovani potranno coinvolgersi e sperimentarsi per un anno in attività educative presso una scuola primaria bilingue o di comunicazione e sensibilizzazione all'ufficio di Comunicazione e Fundraising. Il Servizio Civile prevede un impegno di 25 ore settimanali ed ha una durata di 12 mesi, con inizio attorno a fine maggio. È previsto un contributo di 507,30 euro mensili ed una formazione. La scadenza per candidarsi è alle 14 di giovedì 15 febbraio.

Nel progetto "Io speriamo che me la cavo 2024" sono 5 i posti disponibili a Forlì, presso la Scuola primaria bilingue “Don Oreste Benzi” dove i giovani che verranno selezionati potranno apprendere e sperimentare il metodo della scuola del gratuito che, al posto del profitto e dei voti, preferisce concentrarsi sui bisogni del bambino e delle relazioni che intesse. I volontari in servizio civile parteciperanno inoltre all’English Summer Camp estivo. Due posti dei 5 posti sono riservati a giovani con difficoltà economiche. Nel progetto "Vivera la pace 2024" invece, i giovani potranno impegnarsi e sperimentarsi nell’ideazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani, dell’accesso al cibo, della promozione della pace. Verranno coinvolti nella realizzazione e diffusione di materiale fotografico, podcast e video, e nell’organizzazione di eventi.

“Fare il volontario in servizio civile è un’esperienza totalizzante, ricca di emozioni e difficile da descrivere”, raccontano Stefania e Martina, volontarie in Servizio Civile a Forlì Con la Comunità Papa Giovanni 23esimo i giovani potranno scegliere anche uno dei 44 posti disponibili tra i progetti all’estero: https://serviziocivile.apg23.org/progetti-estero-bando-2023-24/. Un’opportunità di orientamento per i giovani è l’iniziativa “Porte aperte per…”, che permette di incontrare direttamente l’associazione e le diverse sedi dove è possibile candidarsi. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione e si verrà ricontattati. Per i requisiti e le modalità di candidatura è possibile consultare il sito https://serviziocivile.apg23.org/servizio-civile-universale/.