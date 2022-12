Servizio civile, un'opportunità per i giovani: la Caritas presenta due progetti

Servizio civile, la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro presenta due progetti per un totale di 9 posti. "Comunità che cresce", con sede di servizio al centro di ascolto Buon Pastore, ha come obiettivo principale di contrastare vecchie e nuove povertà, marginalità e situazioni di disagio, favorendo percorsi di accompagnamento e fornendo opportunità di apprendimento per il reinserimento sociale, l’autonomia e quindi il benessere della persona. Inoltre, con questo progetto si punterà a sensibilizzare la comunità sull’esclusione sociale per superare la cultura del pregiudizio e favorire la crescita di reti solidali e nuove progettualità.

"Giovani per la città" ha invece come obiettivo garantire a bambini e ragazzi valide proposte formative, educative e di socializzazione e sostenere i loro educatori per far vivere esperienze di inclusione, apprendimento che contrastino situazioni di disagio, emarginazione e povertà educativa inaspriti dalla pandemia Le attività si svolgeranno nei quattro oratori della città: due posti al centro "Welcome" della parrocchia di Ravaldino, uno alla parrocchia di Santa Maria del Fiore, uno nella parrocchia di Regina Pacis ed uno nell’Ufficio di Pastorale giovanile.

Il bando è rivolto ai giovani italiani e stranieri in età compresa tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti) e la scadenza per le domande da parte dei giovani è prevista per venerdì 10 febbraio alle 14. Tutte le informazioni sul Bando sono disponibili sul sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione. Non si possono presentare domande per posta, via e-mail, via fax o a mano. È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma Dol.

Prima di compilare la domanda, si consiglia di contattare la sede per avere maggiori informazioni. Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi per 25 ore settimanali. L’Ufficio Caritas è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. È possibile contattare Andrea Turchi, responsabile del Servizio Civile, al numero 0543/30299, scrivere a serviziocivile@caritas-forli.it oppure visitare il sito www.caritas-forli.it.