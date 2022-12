Servizio Civile Universale, Confcooperative mette a disposizione 19 posti: iscrizioni aperte

Sono 19 Forlì e 2 a Cesena i posti disponibili per progetti di Servizio Civile Universale presentati da Confcooperative Romagna e CSS - Consorzio Sociale Romagnolo. I due enti, per la prima volta insieme, hanno presentato 5 progetti che prevedono l’inserimento di un totale di 56 ragazzi in tutta la Romagna, che svolgeranno socio-educative e socio-assistenziali per minori, anziani e persone con disabilità. I giovani che si candidano devono abitare in Italia e avere tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati. Una volta inseriti in cooperativa i ragazzi presteranno servizio per 25 ore a settimana ricevendo un compenso di 444,30 euro al mese.

Le cooperative forlivesi che accoglieranno i ragazzi CavaRei, Fondazione Opera Don Pippo, L'Accoglienza, Lamberto Valli, Cisa e Paolo Babini. Le sedi in cui i giovani faranno l’esperienza potranno essere Forlì, Meldola, Forlimpopoli e Cesena. I progetti cui candidarsi sono: Rete d’Argento (assistenza alle persone anziane); Comunità anti-fragile (assistenza a persone con disabilità e in condizione di disagio); Cantieri inclusivi (supporto all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate). È già possibile candidarsi al bando sul sito: https://domandaonline.serviziocivile.it Iscrizioni aperte fino al 10 febbraio 2023. Per informazioni: Simone Righi per Confcooperative Romagna (0544 37171 e righi.s@confcooperative.it) e Antonella Alberti per CSS Forlì (0543 28383 e youth@cssforli.it).