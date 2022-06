Servizio di emergenza territoriale, a Forlì un corso formativo per autisti soccorritori

Lunedì, a partire dalle 15, il Grand Hotel Tre Corti di via del Partigiano ospiterà un evento informativo gratuito promosso dal "Coes Emilia Romagna" in collaborazione con Elcas Ambulanze e il comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, aperto a tutti gli operatori del panorama del Soccorso 118 e trasporto intero spedalieri, nonché al mondo del volontariato romagnolo. L'associazione Coes Emilia Romagna, spiega il presidente Moreno Montanari, "promuove questi incontri al fine di migliorare la collaborazione con gli attori del sistema di emergenza sanitaria. Siamo partiti già nel 2020, con eventi via webinar in Emilia, per poi ripeterli in presenza a Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Parma. Ora facciamo tappa in Romagna, confidando in un'ampia adesione per la nobile causa che stiamo promuovendo assieme al comando regionale dei Vigili del Fuoco".