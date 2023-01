Il pianoforte dell'ospedale di Forlì torna in televisione: "Un aiuto nel processo di cura"

Le note dei grandi musicisti che risuonano nella hall dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Il progetto "La musica che cura" torna in tv, a pochi giorni di distanza dall'approfondimento della trasmissione "Oggi è un altro giorno" di Serena Bertone con l'inviato Luca Rosini, con un servizio a cura del TgR dell'Emilia Romagna, andato in onda venerdì nell'edizione delle 14 e delle 19.30. "Come altre attività artistiche, come ad esempio la letteratura, la pittura o la scultura, la musica ha una linguaggio che va oltre qualsiasi tipo di differenze - le parole di Enrico Valletta, primario dell’unità operativa di Pediatria ai microfoni della giornalista Anna Maria Cremonini -. Accumuna e dà un aiuto nel processo di cura. E' stato visto e provato molte volte".

Tra coloro che dedicano il proprio tempo a questa speciale terapia c'è anche l'urologo Massimo Fiori, diplomato in pianoforte, che venerdì mattina si è esibito con il flautista Yuri Ciccarese e un'allieva di quest'ultimo: "La musica arricchisce chi suona e chi lo fa prova un doppio piacere quando lo si fa per altre persone, soprattutto in un ambiente dove c'è dolore e c'è necessità di tranquillità". Il progetto è stato reso possibile con l'aiuto del Rotary Club Forlì. Un'iniziativa, attraverso la musica suonata non solo da musicisti professionisti, ma anche dai sanitari stessi e da tutti coloro che frequentano l’ambiente sanitario, che ha contribuito ad una maggiore umanizzazione dell’ospedale. Per la gioia di chi suona e di chi ascolta.