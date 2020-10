Sesso dopo il servizio fotografico con una 17enne, assolto il professionista

E' finito assolto, con la formula che il fatto non sussiste, il fotografo di 32 anni accusato di violenza sessuale da una ragazza con cui aveva un appuntamento per un servizio fotografico artistico. Dopo gli scatti, in una località all'aperto in collina, si passò ad un rapporto sessuale. La giovane e aspirante modella aveva all'epoca 17 anni e lui, il fotografo, 30 anni. Un rapporto consenziente è sempre stata la versione del fotografo, mentre la giovane il giorno dopo aveva sostenuto di aver consumato il rapporto in modo non libero e contro la sua volontà. Alla fine il giudice Lubrano, nell'udienza di giovedì, ha dato ragione all'uomo, che ha esibito delle chat tra loro due in cui si evinceva che nel giorno dell'incontro ci sarebbe stata una libera scelta di fare sesso da parte di entrambi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia fu depositata nel mese di settembre 2018. I due si erano conosciuti su un sito d'incontri durante l'estate, quando lui le aveva proposto di posare per delle fotografie. A quel punto, fotografo e aspirante modella, entrambi forlivesi, si erano recati sulle colline di Forlì per fare qualche scatto, alcuni anche "piccanti". Dopo la denuncia, sul caso ci furono le indagini del carabinieri e del pm Messina, che formalizzarono l'accusa di violenza sessuale. In aula il giovane, difeso dall'avvocato Giovanni Principato, ha fatto prevalere le sue ragioni e il giudice ha di conseguenza respinto la richiesta di condanna e la richiesta risarcitoria di 50mila euro.