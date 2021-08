Settembre si avvicina: il Festival del Buon Vivere cerca volontari

Il Festival del Buon vivere 2021 "Femminile Plurale" in programma a Forlì dal 9 al 19 settembre cerca volontari. Come ogni anno il Festival cerca persone che abbiano voglia di dare il proprio contributo all'organizzazione della kermesse cittadina. Chiunque, basta essere maggiorenni, può inviare la propria candidatura a volontari@settimanadelbuonvivere.it o chiamare il 342.7708373. Le mansioni che i volontari andranno a svolgere saranno quelle di prendersi cura degli spazi che accoglieranno gli incontri, di dare informazioni al pubblico e di essere a disposizione degli ospiti. Ciascun volontario sarà coinvolto secondo le proprie disponibilità di orari, di giorni e in base alle proprie preferenze e attitudini.