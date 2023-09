Un ricco menù di eventi per il venerdì del Buon Vivere: ospite speciale Giobbe Covatta

Incontri, musica, talk e tanto altro nella seconda giornata la quattordicesima edizione del Festival del Buon Vivere. La seconda giornata del Festival in programma venerdì si apre con l’evento gratuito accreditato per professionisti sanitari e aperto a tutti, titolato "Stili di vita sani per vivere meglio e in salute" e ospitato alle 14.30 nella Chiesa di San Giacomo, al quale parteciperà l’ospite speciale Giobbe Covatta. Partecipano Marina Fridel (Direzione Generale Sanita? e Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna), Melissa Righi (dietista Servizio nutrizione e dietetica Ausl Romagna – Forlì), Melissa Pasini (dietista Ausl Romagna – Cesena), l’avvocato Yari Longobucco (infermiere ricercatore Universita? degli Studi – Firenze), Lucia Bedei (medico oncologo dell'Unità Operativa di Prevenzione Oncologica Forlì), Silvia Mambelli, già direttrice Servizio Infermieristico Ausl Romagna), Giuseppe Brighi (architetto), Giulia Silvestrini (medico Sanita? Pubblica Ausl Romagna – Ravenna), Laura Casadei Laura (infermiera Case Manager Ambulatorio Cronicita? – Forli?). Moderano Loretta Vallicelli (vicepresidente OOpi Forlì-Cesena) e Marco Senni (presidente Opi Forlì-Cesena). Al termine dell’evento sarà offerto un Aperi-assaggio… Sano-Buono. A cura di OPI FC – Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì – Cesena.

Alle 17 (e alle 18) si prosegue al Chiostro dei Musei di San Domenico con Playing In The Mud!, un “Music Together Lab” per famiglie con bimbi da 0 a 5 anni! Movimento e ritmo, musica e gioco a cura di Acsd Takadum. Sempre alle 17, ma a La Co?cla, in via Andrelini 59, ecco Buon vivere è biodiversità, apertura del parco in occasione in occasione della fioritura dei ciclamini. A seguire, presentazione ufficiale del volume Atlante delle Orchidee del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Alle 18 al Refettorio dei Musei San Domenico c’è il talk La voce dell’anima. Connessione voce corpo per l’espressione di sé e la comunicazione, a cura di Paola Riccobon e Viria Romagnoli, in collaborazione con Centro Terapie del corpo Cerchio di Armonia.

Sempre alle 18, ma al Centro per la Pace di via Andrelini, 59, aperitivo al Centro Pace, con racconti di vite, di radici e di arti. A cura di Centro per la Pace Annalena Tonelli, in collaborazione con Amnesty International Gruppo 225 Forlì. Dalle ore 20 al Refettorio dei Musei San Domenico si può partecipare a L’ascolto attivo. Imparare ad ascoltare per entrare in contatto con sé e con gli altri, a cura di Paola Riccobon e Viria Romagnoli, in collaborazione con Centro Terapie del corpo Cerchio di Armonia. La lunga giornata si chiude alle 21 alla Chiesa di San Giacomo con Casadei secondo Vince, concerto anteprima dell’album di Vince e i Ruvidi pubblicato dall’etichetta discografica Casadei Sonora. La band è composta da Vince Vallicelli (batteria percussioni voce), Roberto Villa (basso elettrico, contrabbasso), Fabio Mazzini (chitarre), Vanni Crociani (pianoforte), Gionata Costa (violoncello), Andrea Costa (violino), Alessandro e Francesco Maltoni (cori).

La mattinata di sabato

Alle 8.30, presso la Cittadella del Buon Vivere, si inizia con la Camminata del cuore, un percorso alla scoperta de "La Mi Tera e delle sane e corrette abitudini di vita" con Febo Tittarelli (chinesiologo e posturologo clinico), gli infermieri di Cardiologia e i volontari dell’Associazione Cardiologica Forlivese, che cura la camminata. Alle 10 nuovo appuntamento al Chiostro dei Musei di San Domenico con Playing In The Mud!, un “Music Together Lab” per famiglie con bimbi da 0 a 5 anni! Movimento e ritmo, musica e gioco a cura di Acsd Takadum. Ancora alle 10, alla Chiesa di San Giacomo si tiene Pensare al futuro guardando all’Europa. Le politiche che creano futuro, evento conclusivo del progetto Europeo EU Factor per spiegare ai giovani in che modo le politiche di coesione li stanno già aiutando a costruire il loro futuro. Partecipano Eugenio Radin, Fabio Casini e Fabrizio Monari, con la partecipazione di RadUni. A cura di TRMedia, Cooperdiem, Area Ag, Legacoop Emilia-Romagna, Legacoop Romagna, Legacoop Emilia Ovest, Sunset e Tuttifrutti.

La Cittadella del Buon Vivere ospita quindi (dalle 11 alle 18 per gli adulti e dalle 15 alle 18 per ragazzi 8-12 anni) l’escursione teatrale urbana titolata Ridare forma al fango, laboratori di teatro e manipolazione dell’argilla con musica dal vivo per adulti, bambini e famiglie. A guidare i laboratori saranno Andrea Valdinocci e Alessia Brivio (teatro), Frida Bach (manipolazione dell’argilla), Antonio Vittori e Silvia Drei (movimento, Tai chi e meditazione) e Gioele Sindona (musica dal vivo). A cura di Teatro Zigoia, Chen Fa, Unione Italiana Ciechi Forlì e Cesena Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Per info e iscrizioni info@teatrozigoia.org.