Settimana corta, benefici e rischi di evitare: se ne parla in un incontro pubblico

Settimana corta lavorativa, dai benefici potenziali ai rischi da evitare. Di questo se ne parlerà martedì alle 18 in un incontro pubblico in via Mazzini 140 alla presenza di Maria Giorgini, segretaria generale Cgil di Forlì, e Alessandro Ronchi, membro della direzione nazionale di Europa Verde. "Gli studi e i primi esempi dimostrano che lavorare 4 giorni a settimana invece che 5 non porta ad una riduzione della produttività, ma migliora la qualità della vita e quella del lavoro insieme, permettendo di ottenere in meno tempo gli stessi risultati", spiega Ronchi.

"In Italia vorrebbe sperimentarla un dipendente su tre, ed in tanti apprezzerebbero nuove forme di flessibilità positiva e concordata - prosegue l'esponente di Europa Verde -. Assieme alla settimana corta lo smart working è uno dei nuovi strumenti a disposizione per conciliare meglio il lavoro con le proprie esigenze personali e familiari, utilizzati intensamente e spesso in maniera impropria e sregolata durante i momenti più difficili della pandemia Covid-19. Queste due proposte possono migliorare le nostre vite, ma servono lungimiranza, nuove attenzioni e nuove tutele".