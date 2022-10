Settimana della Protezione Civile: i Vigili del Fuoco aprono le porte della base ai cittadini

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha organizzato due open day. Il primo si terrà sabato al comando provinciale di viale Roma, dalle 9 alle 13, mentre il secondo domenica a Cesena allo stesso orario. Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente. Passione, condivisione, solidarietà, competenza, concretezza e partecipazione sono le parole chiave che fanno da sfondo a questa quarta edizione della Settimana.