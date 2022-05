Nel ricordo dei giudici Falcone e Borsellino: il suono di un'arpa e una maratona di letture danno il via alla Settimana della Legalità

Nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è aperta, commemorando il 30esimo anniversario del sacrificio dei magistrati rimasti uccisi nelle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio la Settimana della Legalità di Forlì, la cinque giorni all’insegna della memoria e della formazione sui temi della legalità. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Forlì (presente l'assessore Maria Pia Baroni) in collaborazione con Tribunale di Forlì, Procura della Repubblica di Forlì, Associazione Nazionale Magistrati di Forlì, Ordine degli Avvocati Forlì-Cesena, Camera Penale della Romagna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Romagna Acque.

Il primo appuntamento si è aperto lunedì alle 5:38, orario in cui, di fronte al tribunale di Forlì, il suono di un’arpa ha dato il via ad una maratona letteraria in cui oltre 200 volontari tra rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, avvocati, giudici, insegnanti, studenti e comuni cittadini, si sono alternati nella lettura di brani incentrati sulle tematiche della legalità, della giustizia e della lotta alle mafie. Agli Alpini il ruolo di preparare ed offrire una piccola colazione per ringraziare tutti coloro i quali si saranno offerti per prendere parte alla lettura collettiva.