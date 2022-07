Tutti in campo nel 7° memorial in ricordo di "Diba", poliziotto ed ex arbitro di calcio

È stato vinto dalla selezione delle forze dell'ordine il settimo memoial Diba trofeo Asaps in ricordo del Poliziotto ed ex arbitro di calcio Gianluca Dibartolomeo. Partecipavano selezione del Castrocaro e una dell'A.I.A. di Faenza. Alla serata era presente Giordano Biserni presidente Asaps, l'assessore allo sport Paolini del comune di Castrocaro che ha premiato la squadra vincitrice. Poi è giunto anche il sindaco di Castrocaro Billi Francesco per un saluto al termine della manifestazione. Era presente anche Rosaria Tassinari assessore al welfare del Comune di Forlì e Roberto Galeotti segretario del Siulp. Con le forze dell'ordine giocava anche l'onorevole Jacopo Morrone. Erano presenti anche i familiari del Diba col papà Bruno, nipotiti ed il figlio Davide che giocava con la Polizia.