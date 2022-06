"Sex-Polizei Schwarz": tra il poliziesco e l'hard, ecco il nuovo fumetto del santasofiese Flavio Beoni

A pochi mesi dal secondo volume della serie Schwarz Kiminalpolizei, è uscito il nuovo fumetto Poliziesco del santasofiese Flavio Beoni, che ha curato la sceneggiatura (disegni di Andrea Modugno e copertina di Andrea Cuneo, in arte Qunix). I contenuti sono rivolti a un pubblico rigorosamente adulto per via del loro risvolto hard. Anche il nome della serie cambia: "Sex-Polizei Schwarz", e il titolo dell'episodio è "La Clinica".

Una storia tipicamente poliziesca nel classico stile Krimi delle serie TV tedesche, di 48 tavole, ma con dei contenuti erotici espliciti vietati ai minori. Sesso, indagini e intrighi amorosi sono gli ingredienti principali di questa storia. Stampato inizialmente in una tiratura limitata di 55 copie, è stato apprezzato dalla casa editrice "Insektenhaus-Verlag", con sede in Germania, che lo ha tradotto in tedesco, realizzandone una edizione di lusso in formato più grande con copertina rigida. E' stato inserito nei principali negozi online dove lo si può richiedere con modalità "stampa on demand"