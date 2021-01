Sfalci e potature, interventi in programma. Il sindaco: "La curva del verde è una priorità"

Prosegue il piano di lavoro dell'amministrazione comunale dedicato al patrimonio verde di Forlì. "Mantenere curato il verde pubblico della nostra città continua ad essere una delle priorità di questa amministrazione - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Nonostante le limitazioni dettate dal covid, proseguono i lavori di potatura, sfalcio di erba in aree verdi, strade urbane e parchi del forlivese". Nei prossimi giorni sono previsti lavori in viale dell’Appennino, al Polisportivo Monti, in via Valeria, in via A. Costa, nell'area verde Martiri Ebrei, in via Cerchia, in via Ravegnana, in via Gramsci e al Foro Boario.