Sfida a colpi di fiuto tra gli amici a 4 zampe: Castrocaro capitale regionale di Detection Games

Castrocaro Terme capitale regionale di Detection Games. Domenica scorsa, il centro cinofilo Compagni di Vita ha ospitato una tappa del campionato nazionale di Detection Games, la disciplina cinofila basata sulla ricerca olfattiva dove il cane deve trovare un odore nascosto, ricalcando in forma ludica il lavoro dei cani poliziotto nella ricerca delle sostanze. Tanti gli scenari proposti a venti concorrenti provenienti non solo dall'Emilia Romagna, ma anche da Marche e Toscana, per sfidarsi a colpi di naso. La toscana Maria Laura e il suo cane Marlena si sono aggiudicate la gara, ma sul podio sono saliti anche due binomi del team Compagni di Vita: a presenziare all'evento il Vicesindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, avvocato Silvia Zoli, che ha ringraziato gli organizzatori e ha consegnato i premi ai vincitori.

Cosa sono i Detection Games? "Sono giochi di fiuto pensati per permettere al cane di esercitare, anche in ambito sportivo, le sue capacità naturali di investigatore e sono adatti a tutti i tipi di cani ed età. La disciplina è nata in seno all' Opes Italia Cinofila, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, e guidata da Leonardo Buccarelli - spiega Monica De Stein che, oltre a dirigere il Circolo castrocarese, fa parte proprio del direttivo nazionale di Detection Games di Opes -. Parliamo di un'attività in crescita che sta attirando tantissimi appassionati a due e a quattro zampe. Del resto nel quotidiano i cani hanno sempre meno spesso la possibilità di utilizzare il loro senso principale, l’olfatto, e vivono una vita altamente urbanizzata e poco naturale".

"Con i Detection Games è possibile creare situazioni divertenti per i partecipanti, oltre a dare una risposta alle esigenze del cane - aggiunge -. L’attività olfattiva, infatti, offre ai nostri amici a quattro zampe numerosi benefici, tra cui l'aumento della concentrazione, la maggiore consapevolezza delle proprie competenze e l'abbattimento dei livelli di stress." Considerato il successo dell'iniziativa, sono numerose le attività di Detection Games programmate al Centro Cinofilo di Castrocaro Terme e Terra del Sole: già domenica 18 settembre, alle 9, si svolgerà uno stage su prenotazione (per info 3281222039 oppure sul sito www.compagnidivita.it), mentre per il 13 novembre è prevista una nuova tappa nazionale. E intanto Monica preannuncia: "Per il 2023 mi piacerebbe portare in paese almeno altre tre gare nazionali."