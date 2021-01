Sfida la pandemia e realizza il suo sogno: aprire un negozio che strizza l'occhio all'ambiente

Il suo sogno? Quello di diventare imprenditrice di se stessa. E così, dopo aver lavorato per undici anni in una grande lavanderia industriale forlivese ed una breve parentesi in un negozio di ferramenta, ha deciso di aprire un negozio tutto suo. Il sogno di Rosy, 33 anni, diventerà realtà domenica, quando aprirà a Castrocaro un negozio specializzato nella vendita di detersivi sfusi, prodotti per l'igiene, essenze ed altro ancora. Racconta con entusiasmo la nuova avventura Massimiliano, il compagno di vita di Rosy: "E' una sognatrice perenne e caparbia - esclama -. Ha deciso di lasciare un lavoro sicuro per inseguire un sogno che si è concretizzato". Particolarità dell'attività? "Sarà concentrata sopratutto sul riciclo di plastica, dà qui il nome "Eco clean di Rosy".

Massimiliano ha appoggiato in toto la nuova sfida di Rosy: "E' giusto non tappare le ali a nessuno ed essere una spalla sicura verso la propria compagna di vita". In un momento tutt'altro che felice per il mondo del commercio, la 33enne non ha avuto esitazioni: "La motivazione principale che l'ha spinta ad aprire il negozio è il suo sogno stesso". Un punto vendita che strizza l'occhio all'ambiente: "L'idea ecologica è nata durante il lockdown, dove abbiamo toccato con mano i nostri limiti ambientali ed è stato bellissimo vedere flora e fauna che si riaffacciavano alla loro Terra". Da Massimiliano un invito ai giovani a non mollare i propri desideri e motivazioni, citando il giudice Giovanni Falcone: "Il coraggio viene dopo la paura".