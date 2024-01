Sfiorate le 9mila presenze per la rassegna dei presepi a San Mercuriale. "E' la migliore sede per la sua posizione"

E' tempo di bilanci per la 34esima "Presepi Città di Forlì". Allestita anche quest’anno presso la sala mostre del chiostro di San Mercuriale, la rassegna ha proposto 57 presepi con un gradimento che si è misurato con circa novemila presenze nelle tre settimane di apertura al pubblico, numeri che eguagliano il successo dello scorso anno. Una delle cifre dell’appuntamento che si ripete da più di trent’anni senza interruzioni è la possibilità, da parte del pubblico, di votare la Natività preferita: "Sono stati distribuiti 8600 tagliandini per il voto del presepe che piaceva di più", ha affermato Andrea Donori, presidente della sezione forlivese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio.

Varie le ambientazioni proposte ma il tema che ha influenzato in maniera significativa la rassegna di quest’anno è stata senza dubbio la recente alluvione che tanti danni ha causato nelle nostre terre: "Ben 4 opere - aggiunge Donori - avevano un richiamo al fango, agli angeli del fango, o erano state realizzate con materiali recuperati dalle aree alluvionate”. Non è mancato il riferimento all’ottavo centenario del primo Presepe realizzato da San Francesco a Greccio: la figura del Santo spiccava nel grande Natività meccanica fatta dai soci del consiglio dell’associazione di Forlì e in altre opere esposte. A proposito di votazione, ecco l’esito: il Presepe di Ivan Zaniboni è risultato primo assoluto, a seguire – pari merito – Mirella Fattori e Roberto Dradi, Mauro Montorsi, Cooperativa C.S.R.D. Cad di Forlì, Mattia Garofali. "Tutti i vincitori - spiega Donori - hanno ricevuto un vassoio in ceramica di Faenza, con riprodotta la foto della propria opera, oltre al diploma di partecipazione consegnato a tutti i partecipanti”.

Come previsto, la sede del chiostro di San Mercuriale "si è confermata la migliore di tutte quelle passate per la sua posizione, nella piazza che negli ultimi tempi è diventata il centro del Natale forlivese, grazie anche a luci, proiezioni e attrazioni per giovani - afferma Donori -. Un ringraziamento alla parrocchia di San Mercuriale per la concessione”. Oltre alle luci, qualche ombra: “nonostante la tradizione di continuità di quasi sette lustri, negli opuscoli stampati per pubblicizzare una città che brilla mancava totalmente un richiamo o un accenno alla nostra Rassegna o ai Presepi in generale”. Da parte della sezione forlivese degli Amici del Presepio giunge un “grazie a tutti quelli che hanno voluto anche quest’anno visitare il nostro lavoro” con l’auspicio, per il prossimo anno “di vederci ancora ospitati nella stessa sala”.