Sfreccia sulla Tosco Romagnola, "sto andando all'ospedale". Ma è una scusa

"Sto andando all'ospedale". Ma al pronto soccorso non si è presentato nè dopo il controllo, nè l'indomani. Un 41enne imolese è stato pizzicato sabato notte dalla Polizia Stradale di Forlì sfrecciare ad alta velocità lungo la Statale Tosco Romagnola, nella zona di San Varano. Alla pattuglia che lo ha fermato e multato per le pericolose manovre, il conducente ha detto che si stava recando con urgenza all’ospedale Morgagni-Pierantoni. Nel verificare l’autodichiarazione, gli agenti hanno accertato che l’uomo aveva mentito, perché lui non si è mai presentato in Pronto Soccorso né quella sera né il giorno successivo. Il furbetto sarà quindi anche denunciato per false dichiarazioni rese ai poliziotti.