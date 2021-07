Sfuriata temporalesca nel modenese, danni e feriti: in aiuto anche i Vigili del Fuoco di Forlì

Anche i Vigili del Fuoco di Forlì nelle aree del modenese colpite lunedì pomeriggio da una sfuriata temporalesca. Nello specifico, una squadra di 5 unità ha operato con 2 automezzi nel comune di Novi in supporto alle squadre locali. Su richiesta dell Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, è stato inviato il personale in supporto per fronteggiare le numerose criticità sul territorio. Come riportato da ModenaToday,

Proprio a Novi un furgone Iveco Daily è stato schiacciato da un albero: a bordo vi erano un 38enne e un 25enne, trasportati in ospedale in codice rosso, dopo che l'albero ha schiacciato la cabina di guida, procurando loro traumi gravissimi. Un terzo automobilista è stato ferito nella sua auto, anche in questo caso colpita da un ramo. Il forte vento ha poi rotto le vetrate di un negozio, dove altre due persone sono state lievemente ferite.



Per martedì, informa la Protezione Civile che ha diramato un'allerta meteo, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale. Inoltre sono previsti venti forti da sud-ovest (50-61 Km/h), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". Dopodichè ci sarà un'altra ondata di caldo, con picchi di temperatura oltre i 35°C.