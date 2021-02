Sgarbi visita la mostra "Il paese dei Mussolini" e firma una dedica: "Un uomo grande quando sbaglia non diventa più piccolo"

Tappa in Romagna per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi ha visitato la mostra "Il paese dei Mussolini. Luigi, Alessandro e Benito" allestita alla "Casa natale Benito Mussolini", in via Varano Costa a Predappio ed aperta al pubblico fino al 29 agosto. L'esposizione tratta le radici storiche della famiglia, attraverso Luigi Mussolini, nonno paterno del duce, e Alessandro. il padre. Il curatore dell'esposizione è Franco Moschi, curatore della mostra, che si è avvalso della consulenza di Giancarlo Gatta, Alan Gori e Sofia Nanni, coordinatori scientifici del progetto e delle storiche Beatrice Buscaroli e Emanuela Bagattoni.

A disposizione dei visitatori ci sono oltre 200 pezzi, tra lettere manoscritte, fotografie, giornali, libri opuscoli e tanto altro ancora. Buona parte del patrimonio storico che compone il percorso è costituito da inediti. Un itinerario nel tempo, che arriva fino al 1910 ma anche in quegli spazi che hanno segnato i momenti di vita privata e familiare di Mussolini, fino alla morte di Alessandro e di Andrea Costa, all'ascesa politica Benito, direttore all'epoca del settimanale socialista "Lotta di classe". "Siamo partiti dall'origine del cognome Mussolini e abbiamo riscritto l'albero genealogico con documenti del Ventennio e dimenticati trovati all'interno del Comune di Predappio", ha introdotto Moschi, presentando l'esposizione al visitatore d'eccezione.

Ad affiancare Sgarbi, omaggiato anche di alcuni souvenir, vi erano anche il sindaco Roberto Canali e il vicesindaco Luca Lambruschi. La visita, conclusa con dedica ed autografo nel registro, è stata documentata da Sgarbi attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, con oltre 400 condivisioni. "Un uomo grande quando sbaglia non diventa più piccolo. Si mette in gioco e perde". La mostra è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e patrocinata dal Comune di Forlì.