Sharing Breath 2024, partecipazione e sorrisi alla Cena del Respiro di avvicinamento

"La Marì", la pizzeria ospitata a "Casa Romagna" in piazza Saffi, ha ospitato la Cena del Respiro di avvicinamento a Sharing Breath 2024, l'evento di sensibilizzazione e raccolta fondi per la Ricerca Scientifica e la Prevenzione delle malattie respiratorie che da sei anni trasforma la città di Forlì per un weekend di settembre nella Capitale Italiana del Respiro. Il progetto Sharing Breath 2024, giunto alla 6ª edizione, è promosso dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Csain Forlì-Cesena e Hal9000 Aps, con il supporto del Comune di Forlì. Quest'anno, i fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di attrezzature per il Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Bufalini Cesena e l'Unità Operativa Pneumologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

Durante la serata, il presidente dell'associazione Ammp, Matteo Buccioli, ha sottolineato l'importanza della sensibilizzazione e della raccolta fondi, presentando anche gli eventi collegati all'edizione 2024, con particolare focus sul Convegno Scientifico e le iniziative legate a Sport e Inclusione. Daniela Bombardi e Michele Amadei hanno presentato la Cena del Respiro 2024, che si terrà in piazza Saffi, mentre Luca Bollini, co-direttore artistico e ideatore di Sharing Breath insieme a Buccioli e Luca Coralli, ha illustrato lo spettacolo finale con cui culminerà la sesta edizione. Presentata da Marco Viroli, la serata ha visto la partecipazione di tanti illustri ospiti e sostenitori e si è conclusa con un brindisi a sostegno del progetto Sharing Breath e un ringraziamento a tutti i partecipanti, con l'augurio che il gruppo di coloro che si avvicinano e sostengono le finalità di Sharing Breath e del Respiro condiviso possa continuare ad ampliarsi.