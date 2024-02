"Sharing Breath", dall'evento benefico dedicato al respiro 5mila euro agli alluvionati

La sala del Consiglio Comunale di Forlì ha ospitato giovedì mattina la cerimonia di consegna al sindaco Gianluca Zattini dei fondi raccolti durante il "Sharing Breath 2023", l'evento benefico dedicato al respiro che si è tenuto lo scorso settembre L'edizione 2023 ha contribuito a raccogliere una somma di 5mila euro, interamente devoluta al Comune di Forlì per supportare le famiglie colpite dalla recente alluvione che ha devastato il territorio. Il primo cittadino ha espresso la sua gratitudine agli organizzatori della manifestazione: "La vostra generosità è un dono prezioso per la nostra comunità. Questi fondi saranno utilizzati per aiutare le famiglie colpite dall'alluvione. Un gesto di grande concretezza che ci dimostra come, di fronte alle avversità, la nostra città sappia sempre unirsi e stringersi attorno a chi ha bisogno".

"Sono commosso e orgoglioso della generosità dimostrata - ha dichiarato il presidente dell'Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari (Ammp), Matteo Buccioli -. Grazie al sostegno di tutti abbiamo potuto raggiungere un risultato straordinario che ci permetterà di dare un aiuto concreto alle famiglie che hanno subito l'alluvione. Sharing Breath è un esempio di come la collaborazione e la solidarietà possano fare la differenza in momenti di difficoltà".

L'edizione 2023 di Sharing Breath si è chiusa con un bilancio estremamente positivo e lusinghiero. La manifestazione si consolida ogni anno di più e lancia l'appuntamento a settembre 2024 per la sesta edizione di Sharing Breath - Forlì capitale Italiana del Respiro, un evento di grande successo, anche per il messaggio di speranza e di solidarietà che ha saputo trasmettere alla cittadinanza. "È con immensa soddisfazione che insieme a Lifc, a Csain e Hal 9000, associazioni promotrici, annunciamo ufficialmente le date della sesta edizione di "Sharing Breath - annuncia Buccioli -. Quest'anno l'evento si terrà nei giorni 13, 14 e 15 settembre nel centro della nostra splendida città di Forlì".

"Per noi tutti "Sharing Breath" rappresenta un momento centrale nel perseguire la nostra missione di sensibilizzazione e sostegno per coloro che affrontano le sfide delle malattie polmonari - ha proseguito il presidente -. Questa edizione promette di superare le aspettative, offrendo un programma ricco di eventi artistici e sportivi, conferenze scientifiche e attività coinvolgenti per i partecipanti. Siamo entusiasti di accogliere persone provenienti da ogni angolo del Paese, compresi pazienti, familiari, operatori sanitari e sostenitori. La manifestazione sarà un'opportunità per condividere storie di resilienza, apprendere dalle esperienze degli altri e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute polmonare".

"Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che contribuiscono ogni anno alla realizzazione di questo straordinario evento, all'amministrazione comunale compresi i volontari, gli sponsor, e i professionisti del settore medico, che hanno generosamente offerto il loro supporto. Invitiamo calorosamente tutti a partecipare alla sesta edizione di "Sharing Breath" e a unirsi a noi nel creare un ambiente di sostegno e comprensione per coloro che affrontano sfide legate alle malattie polmonari e all'inclusione. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno", concludono I rappresentanti delle associazioni promotrici Buccioli (Ammp), Antonio Guarini (Lift), Manuela Russo (Csain), Luca Coralli (HAL9000) dichiarano:

Erano presenti all’incontro anche le assessore Andrea Cintorino e Barbara Rossi, Riccardo Ranzi di Urban Caffè, Debora Bellini della Carrozzeria Elite, Joseph Catalano collaboratore di Sharing Breath, Michele Amadei di GHF ristorante Tre Corti, Daniela Bombardi segreteria organizzativa Sharing Breath, Silvia Cappelli della BCC, Luca Bollini direttore artistico Sharing Breath e Silvia Pagliarani di Forlifarma.