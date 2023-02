Shoah, "Per non perdere la Memoria": a Forlimpopoli un'iniziativa per gli studenti della "Marinelli"

"Per non perdere la memoria". E' questo il titolo di un'iniziativa dell’associazione Deina Aps che coinvolgerà gli studenti della scuola media "Marinelli" e che concluderà il programma di momenti culturali e di formazione promosso dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con le Istituzioni e le associazioni del territorio per celebrare il Giorno della Memoria. L'associazione Deina Aps realizza progetti per coinvolgere giovani e adulti in esperienze di approfondimento storico, di confronto e di crescita e per sviluppare un uso consapevole e appassionato della storia e delle memorie, utilizzando metodologie che comprendono attività laboratoriali, giochi di ruolo, casi studio, simulazioni. Il Comune di Forlimpopoli da 10 anni collabora con l’associazione nel progetto Promemoria Auschwitz, rivolto agli studenti delle scuole superiori con incontri e laboratori e con il viaggio a Cracovia nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. In questo caso specifico il progetto di formazione proporrà ai giovani studenti della scuola "Marinelli" un percorso di conoscenza e riflessione sul tema delle persecuzioni perpetrate in Europa dai regimi totalitari.