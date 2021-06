Shopping, cibo e cultura: "L'estate passa in centro", al via la rassegna dedicata al cuore della città

Shopping, cibo e cultura. Il centro storico di Forlì si anima con la rassegna serale "L’Estate passa in centro". Nasce, su impulso dell’Assessorato alla valorizzazione del centro storico, un nuovo modo di vivere il cuore di Forlì, con numerose piccole iniziative per passeggiare, fare acquisti e riscoprire le tante meraviglie della nostra città. "La programmazione degli eventi d'intesa con le associazioni di categoria e gli stessi negozianti verrà definita strada facendo, tenuto conto delle limitazioni dettate dall'emergenza sanitaria e delle problematiche legate all'insorgere di pericolosi assembramenti", spiega l'assessore al centro storico, Andrea Cintorino.

"Ogni mercoledì e ogni venerdì - prosegue Cintorino - i negozi e le attività ricettive saranno aperte per favorire la fruizione del nostro centro in serenità e sicurezza. In particolare, il mercoledì sarà dedicato allo shopping e alle iniziative di promozione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. Il venerdì vedrà alternarsi una serie di iniziative legate alla cultura con passeggiate, visite guidate, anche in bicicletta, aperture straordinarie dei musei e altre performance artistiche. Il sabato mattina, invece, sarà il momento delle coccole a colazione, per vivere un momento di relax all'insegna del settecentario dantesco e delle eccellenze del territorio".