Shopping in paese, "Io spendo a Predappio": 4mila tessere distribuite

Si conclude il 15 febbraio l'iniziativa "Io spendo a Predappio" sostenuta dall'amministrazione comunale grazie all'associazione "Albero rosso". "La nostra attenzione per le attività del comune è sempre stata alta, fin da prima di questa triste pandemia - viene rimarcato dall'amministrazione comunale - e continuerà ad esserlo per due grandi ragioni: trasmettere alle attività stesse un forte senso di vicinanza e di aiuto e mandare a tutti i cittadini il messaggio che le nostre attività non hanno nulla da invidiare a quelle delle grandi città o alle attività on-line, sia qualitativamente che economicamente".

"Dopo l'iniziativa dello scorso anno, volta a pagare i 3 mesi di "Tari" alle attività rimaste chiuse durante il lockdown, abbiamo nuovamente messo a disposizione 20mila euro per continuare a dare un aiuto concreto alle attività particolarmente colpite", chiarisce il Comune. L'inziativa voluta per incentivare lo shopping nel paese ha visto la distribuzione di circa 4mila tessere, ma " sicuramente non tutte sono state completate con i quattro timbri che venivano richiesti per aderire. Un grazie di cuore da parte nostra all'Albero Rosso e insieme alle nostre attività vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno recepito questi messaggi contribuendo a mantenere vivi i nostri paesi".