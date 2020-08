Si abbassa l'età dei contagiati, ecco le misure di sicurezza per tornare a scuola

Come sottolinea la Provincia di Forlì-Cesena, si è abbassata di molto la soglia dell'età dei contagiati, ed è ancora più importante rispettare le regole a tutela della salute delle studentesse, degli studenti e di tutto il personale scolastico. Il Ministero dell'Istruzione ha disposto alcune misure anti-covid: con la febbre si sta a casa; obbligo di rimanere a casa con temperatura corporea oltre i 37,5°C o con sintomi simil-influenzali; divieto di rimanere nei locali scolastici se sussistano le medesime condizioni e necessario isolamento e ritorno al proprio domicilio per l'applicazione delle misure di quarantena.

Per quanto riguarda ingresso e uscita dagli edifici scolastici è stato disposto: ingressi e uscite programmati in orari differenziati; accessi a visitatori e a esterni limitati, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie; certificato medico a seguito di tampone negativo per il rientro a scuola. Non mancherà un servizio di supporto psicologico in caso di situazioni di disagio.

Per quanto riguarda pulizia e igienizzazione si prevede una adeguata pulizia giornaliera e igienizzazione periodica degli ambienti scolastici. Molto importante anche il tracciamento e raccordo con il Sistema sanitario nazionale, con l'istituzione di un raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario per il tracciamento di persone venute a contatto con i contagiati e per dare risposte immediate in caso di criticità. Infine è previsto un numero verde per raccogliere domande e segnalazioni delle scuole sull'applicazione delle misure di sicurezza.