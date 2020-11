Si accendono le luminarie della Pro Loco: atmosfera natalizia a Bertinoro

Bertinoro celebra la patrona Santa Caterina. E come ogni anno, in occasione della celebrazione, la Pro Loco ha installato e acceso le luminarie natalizie. "Sperando che possano riscaldarci un po' in questo periodo così "freddo"", è l'auspicio dei volontari attraverso un post pubblicato su Facebook. A Santa Caterina d'Alessandria è dedicata la cattedrale che fa bella mostra di sè sul balcone della Romagna. Fu edificata alla fine del sec. XVI su commissione del vescovo Giovanni Andrea Caligari.

Ultimata nel 1601, l’imponente edificio si sviluppa su tre ampie navate suddivise da colonne in stile ionico. L’altare maggiore è sormontato dalla pala d’altare rappresentante le Nozze mistiche di Santa Caterina, opera del pittore Giuseppe Marchetti (1722-1801). Di particolare pregio sono i dipinti raffiguranti La Madonna in trono con i Santi Apostoli Pietro e Paolo realizzata da Francesco Longhi (1544-1618) e San Carlo Borromeo in preghiera di Felice Cignani (1660-1724). Nella cappella a destra dell’altare maggiore, si conserva un imponente Crocifisso ligneo di scuola tedesca risalente alla fine del sec. XVI, che si narra sia stato donato da un pellegrino per l'ospitalità ricevuta.