Si aggira con fare sospetto tra i palazzi, trovato con il kit del ladro: denunciato

Si aggirava con fare sospetto tra le palazzine, osservando a distanza gli infissi degli appartamenti. Nel mirino dei Carabinieri di Ronco è finito un giovane di 22 anni. Nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì gli uomini dell'Arma hanno bloccato il ragazzo mentre tentava di darsi alla fuga. Il fuggiasco non è stato in grado di fornire una plausibile motivazione circa la sua presenza in piena notte e in quella particolare zona della città. Perquisito è stato trovato con pinze, giraviti, chiavi varie ed una ricetrasmittente che, viste le circostanze, gli sono costate una denuncia in stato di libertà ed il sequestro dell’attrezzatura.