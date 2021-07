Si aggirava ai Portici con una mazza da cricket: denunciato

Un rumeno senza fissa dimora, di 28 anni, con svariati precedenti, è stato denunciato a piede libero per "possesso di strumenti atti ad offendere" dopo che gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura lo hanno sorpreso una mazza da cricket. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto da esercenti della zona dei Portici, poiché l'uomo stazionava su una panchina dormendo in pieno pomeriggio, inveendo contro un addetto alla vigilanza che lo aveva svegliato per allontanarlo. All’arrivo degli agenti si era effettivamente allontanato, ma è stato rintracciato poco distante, in possesso dello strumento atto ad offendere, che gli è costata l’ennesima denuncia alla magistratura.